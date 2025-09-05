https://ria.ru/20250905/peskov-2039830221.html

Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования

Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования - РИА Новости, 05.09.2025

Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования

Россия продолжит СВО, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит СВО, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

владивосток

2025

Новости

