Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования - РИА Новости, 05.09.2025
07:03 05.09.2025 (обновлено: 07:11 05.09.2025)
Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования
Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования
россия
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит СВО, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, владивосток
Россия, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит СВО, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
