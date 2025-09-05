Рейтинг@Mail.ru
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
06:55 05.09.2025 (обновлено: 07:17 05.09.2025)
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не размещены там (на Украине - ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", - заявил Песков на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
кндр (северная корея), россия, дмитрий песков, украина, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
КНДР (Северная Корея), Россия, Дмитрий Песков, Украина, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков

Песков: военные КНДР размещены только на территории России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не размещены там (на Украине - ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", - заявил Песков на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования
КНДР (Северная Корея)РоссияДмитрий ПесковУкраинаДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
