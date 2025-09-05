https://ria.ru/20250905/peskov-2039828783.html

Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не размещены там (на Украине - ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", - заявил Песков на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

