Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков
Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:55:00+03:00
2025-09-05T06:55:00+03:00
2025-09-05T07:17:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
дмитрий песков
украина
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не размещены там (на Украине - ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", - заявил Песков на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
кндр (северная корея)
россия
украина
Новости
ru-RU
кндр (северная корея), россия, дмитрий песков, украина, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Военные КНДР размещены только на территории России, отметил Песков
