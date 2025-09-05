https://ria.ru/20250905/peskov-2039828498.html
Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (присутствие НАТО у границ России - ред.) - реальная опасность для нас, потому что мы - враг для НАТО, так написано в документах альянса. Поэтому мы не можем этого допустить, и мы сделаем все возможное для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков на ВЭФ-2025.
россия, вэф-2025, безопасность, дмитрий песков, нато
