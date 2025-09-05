Рейтинг@Mail.ru
Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
06:53 05.09.2025 (обновлено: 07:13 05.09.2025)
Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков
Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (присутствие НАТО у границ России - ред.) - реальная опасность для нас, потому что мы - враг для НАТО, так написано в документах альянса. Поэтому мы не можем этого допустить, и мы сделаем все возможное для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков на ВЭФ-2025.
россия, вэф-2025, безопасность, дмитрий песков, нато
Россия, ВЭФ-2025, Безопасность, Дмитрий Песков, НАТО
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (присутствие НАТО у границ России - ред.) - реальная опасность для нас, потому что мы - враг для НАТО, так написано в документах альянса. Поэтому мы не можем этого допустить, и мы сделаем все возможное для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков на ВЭФ-2025.
Песков: Россия продолжит СВО до появления возможностей для урегулирования
07:03
 
РоссияВЭФ-2025БезопасностьДмитрий ПесковНАТО
 
 
