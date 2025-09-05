https://ria.ru/20250905/peskov-2039828498.html

Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков

Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025

Россия сделает все возможное для собственной безопасности, заявил Песков

Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:53:00+03:00

2025-09-05T06:53:00+03:00

2025-09-05T07:13:00+03:00

россия

вэф-2025

безопасность

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_8bb87b825a5bac95045f7e7518457430.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (присутствие НАТО у границ России - ред.) - реальная опасность для нас, потому что мы - враг для НАТО, так написано в документах альянса. Поэтому мы не можем этого допустить, и мы сделаем все возможное для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков на ВЭФ-2025.

https://ria.ru/20250905/peskov-2039830221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вэф-2025, безопасность, дмитрий песков, нато