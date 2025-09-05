https://ria.ru/20250905/peskov-2039822438.html
Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков
Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков
Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:27:00+03:00
2025-09-05T06:27:00+03:00
2025-09-05T06:42:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что было одной из первопричин кризиса вокруг Украины? Это попытка сделать из Украины центр всего антирусского, антироссийского. То есть мы видим продолжение этих попыток", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков
