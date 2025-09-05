https://ria.ru/20250905/peskov-2039822438.html

Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков

Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025

Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр, заявил Песков

Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:27:00+03:00

2025-09-05T06:27:00+03:00

2025-09-05T06:42:00+03:00

в мире

европа

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что было одной из первопричин кризиса вокруг Украины? Это попытка сделать из Украины центр всего антирусского, антироссийского. То есть мы видим продолжение этих попыток", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/tramp-2039808858.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина