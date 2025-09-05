https://ria.ru/20250905/peskov-2039819910.html
Процесс нормализации отношений России и США идет медленно, заявил Песков
2025-09-05T06:11:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Процесс нормализации отношений РФ и США идет медленно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Процесс нормализации двусторонний российско-американских отношений идет медленно. Быстро он вряд ли может идти, потому что велика инерционность", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.
