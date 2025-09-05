https://ria.ru/20250905/peskov-2039819668.html

Глобальный Юг устал от "единого центра силы" в мире, заявил Песков

Глобальный Юг устал от "единого центра силы" в мире, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025

Глобальный Юг устал от "единого центра силы" в мире, заявил Песков

Страны Глобального Юга устали от "единого центра силы", из которого навязываются правила, все хотят жить в "ооноцентричном мире", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:08:00+03:00

2025-09-05T06:08:00+03:00

2025-09-05T06:56:00+03:00

дмитрий песков

в мире

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга устали от "единого центра силы", из которого навязываются правила, все хотят жить в "ооноцентричном мире", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это как раз складывается единое видение того, куда движется наш мир, основанный на том, что новых центров силы больше возникать не должно. Ни мы, ни Китай не должны быть центрами силы, именно этого хочет Глобальный Юг. Все устали от того, чтобы был какой-то единый центр силы, который бы навязывал всем остальным правила в угоду понятно кому, и чтобы все жили по этим правилам. Все хотят жить в мире ооноцентричном, то есть мир, который ориентируется на единственное общее, что у нас есть, на Организацию Объединенных Наций, с ее принципами, с ее уставом, но без того, чтобы возникали центры силы, которые диктуют свою волю всем остальным", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/tramp-2039822249.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий песков, в мире, вэф-2025