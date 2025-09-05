Глобальный Юг устал от "единого центра силы" в мире, заявил Песков
Песков: глобальный Юг устал от единого центра силы, навязывающего правила
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга устали от "единого центра силы", из которого навязываются правила, все хотят жить в "ооноцентричном мире", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это как раз складывается единое видение того, куда движется наш мир, основанный на том, что новых центров силы больше возникать не должно. Ни мы, ни Китай не должны быть центрами силы, именно этого хочет Глобальный Юг. Все устали от того, чтобы был какой-то единый центр силы, который бы навязывал всем остальным правила в угоду понятно кому, и чтобы все жили по этим правилам. Все хотят жить в мире ооноцентричном, то есть мир, который ориентируется на единственное общее, что у нас есть, на Организацию Объединенных Наций, с ее принципами, с ее уставом, но без того, чтобы возникали центры силы, которые диктуют свою волю всем остальным", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.