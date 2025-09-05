https://ria.ru/20250905/peskov-2039817769.html
Безопасность одной страны нельзя обеспечить в ущерб другой, заявил Песков
2025-09-05T05:57:00+03:00
2025-09-05T05:57:00+03:00
2025-09-05T07:12:00+03:00
россия
владивосток
дмитрий песков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Безопасность одной страны не может обеспечиваться безопасностью другой, это позиция президента России Владимира Путина и РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности - это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
