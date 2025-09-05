https://ria.ru/20250905/peskov-2039817359.html

Путин высоко оценил работу переговорной группы, рассказал Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной команды, которую возглавляет Мединский", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

