https://ria.ru/20250905/peskov-2039817359.html
Путин высоко оценил работу переговорной группы, рассказал Песков
Путин высоко оценил работу переговорной группы, рассказал Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Путин высоко оценил работу переговорной группы, рассказал Песков
Президент РФ Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:50:00+03:00
2025-09-05T05:50:00+03:00
2025-09-05T05:52:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной команды, которую возглавляет Мединский", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/plan-2039811079.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, вэф-2025
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЭФ-2025
Путин высоко оценил работу переговорной группы, рассказал Песков
Песков: Путин высоко оценил работу переговорной группы во главе с Мединским