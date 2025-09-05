https://ria.ru/20250905/peskov-2039817148.html

Песков оценил результативность работы в стамбульском режиме

2025-09-05T05:46:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работа в стамбульском формате может быть продолжена в случае повышения уровня переговоров России с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По словам Пескова, президент России Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. "Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена", - ответил Песков на вопрос о том, может ли быть продолжена работа в стамбульском формате в случае повышения уровня переговоров РФ с Украиной. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

Новости

