Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков
Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:35:00+03:00
2025-09-05T05:35:00+03:00
2025-09-05T07:37:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Песков напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году содержались все гарантии безопасности."Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров. ", - сказал Песков.
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков
Песков: гарантии безопасности могут и должны быть предметом переговоров