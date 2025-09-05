Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков

https://ria.ru/20250905/peskov-2039816128.html

Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Песков напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году содержались все гарантии безопасности."Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров. ", - сказал Песков.

украина

украина, дмитрий песков, в мире, вэф-2025