Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 05.09.2025 (обновлено: 07:37 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/peskov-2039816128.html
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков
Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:35:00+03:00
2025-09-05T07:37:00+03:00
украина
дмитрий песков
в мире
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_8bb87b825a5bac95045f7e7518457430.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Песков напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году содержались все гарантии безопасности."Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров. ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250905/tema-2039815511.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:121:2048:1657_1920x0_80_0_0_92e305ea2586298f81ecdcb79ec72211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий песков, в мире, вэф-2025
Украина, Дмитрий Песков, В мире, ВЭФ-2025
Гарантии безопасности должны быть предметом переговоров, заявил Песков

Песков: гарантии безопасности могут и должны быть предметом переговоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины могут и должны быть предметом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Песков напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году содержались все гарантии безопасности.
"Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров. ", - сказал Песков.
Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ ответил на вопрос, что ожидает от выступления Путина на пленарном заседании - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ
05:27
 
УкраинаДмитрий ПесковВ миреВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала