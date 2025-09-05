https://ria.ru/20250905/peskov-2039815991.html
Гарантии безопасности должны быть предоставлены и России, заявил Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Когда стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. И конечно, эти гарантии в ходе процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены", - добавил Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
