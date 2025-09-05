https://ria.ru/20250905/peskov-2039815834.html
Запад не может обеспечивать гарантии безопасности Украине, заявил Песков
Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
