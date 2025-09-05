https://ria.ru/20250905/peskov-2039814829.html
Потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт, заявил Песков
Потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт, заявил Песков
Потенциал Дальнего Востока России по-прежнему не раскрыт, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:15:00+03:00
2025-09-05T05:15:00+03:00
2025-09-05T05:15:00+03:00
дальний восток
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_0:175:2960:1840_1920x0_80_0_0_0aa47accc70d764972524298971894de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Потенциал Дальнего Востока России по-прежнему не раскрыт, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039814258.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aff4540d228918652584e580cf87a784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт, заявил Песков
Песков: потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт