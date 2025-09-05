Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков

https://ria.ru/20250905/peskov-2039814258.html

2025-09-05T05:09:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, говоря о предстоящем выступлении главы государства Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что главной темой будет не геополитика. "Геополитические итоги того, что произошло в Пекине за минувшие четыре-пять дней, Путин уже подвел в Пекине… Сегодня же главным будет все-таки не геополитика. На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

