https://ria.ru/20250905/peskov-2039814258.html
Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков
Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, говоря о предстоящем выступлении главы государства... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:09:00+03:00
2025-09-05T05:09:00+03:00
2025-09-05T05:09:00+03:00
политика
пекин
россия
владивосток
дмитрий песков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, говоря о предстоящем выступлении главы государства Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что главной темой будет не геополитика. "Геополитические итоги того, что произошло в Пекине за минувшие четыре-пять дней, Путин уже подвел в Пекине… Сегодня же главным будет все-таки не геополитика. На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039814162.html
пекин
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed9e7a6307486b63ab843df7265d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пекин, россия, владивосток, дмитрий песков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Политика, Пекин, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков
Песков: главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика