Песков назвал главную тему выступления Путина на ВЭФ
Песков назвал главную тему выступления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Песков назвал главную тему выступления Путина на ВЭФ
05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главным в выступлении российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет экономическое развитие Дальнего Востока РФ, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в ожидании пленарного заседания ВЭФ
Владивосток в ожидании пленарного заседания ВЭФ, кадры публикует Кремль .
