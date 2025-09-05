https://ria.ru/20250905/peskov-2039814016.html
Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в пятницу дает свое первое интервью в рамках юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
