https://ria.ru/20250905/peskov-2039814016.html

Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ

Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025

Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в пятницу дает свое первое интервью в рамках юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T05:06:00+03:00

2025-09-05T05:06:00+03:00

2025-09-05T07:38:00+03:00

политика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823964_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_08a11ed33ab47ee6eea7d3b3bd579b59.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в пятницу дает свое первое интервью в рамках юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/putin-2039486049.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, дмитрий песков