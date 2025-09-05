Рейтинг@Mail.ru
Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
05:06 05.09.2025 (обновлено: 07:38 05.09.2025)
Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ
Песков дает первое интервью в рамках ВЭФ
2025-09-05T05:06:00+03:00
2025-09-05T07:38:00+03:00
политика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
дмитрий песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в пятницу дает свое первое интервью в рамках юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде РИА Новости. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
Политика, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Дмитрий Песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в пятницу дает свое первое интервью в рамках юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде РИА Новости.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин пошутил над Песковым
