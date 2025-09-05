Рейтинг@Mail.ru
Истребители ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США, заявил Пентагон
06:47 05.09.2025 (обновлено: 06:50 05.09.2025)
Истребители ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США, заявил Пентагон
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
марко рубио
дональд трамп
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах, сообщил в пятницу Пентагон на фоне нового витка обострения отношений. "Два самолета режима (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашей операции по борьбе с наркотиками", - заявил Пентагон в соцсети X. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, марко рубио, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Марко Рубио, Дональд Трамп, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах, сообщил в пятницу Пентагон на фоне нового витка обострения отношений.
"Два самолета режима (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашей операции по борьбе с наркотиками", - заявил Пентагон в соцсети X.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
3 сентября, 15:36
Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна
3 сентября, 07:37
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроМарко РубиоДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
