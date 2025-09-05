Истребители ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США, заявил Пентагон

https://ria.ru/20250905/pentagon-2039826700.html

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах, сообщил в пятницу Пентагон на фоне нового витка обострения отношений. "Два самолета режима (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашей операции по борьбе с наркотиками", - заявил Пентагон в соцсети X. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.

