Эксперт рассказал о популярности патриотизма среди российской молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Патриотизм стал модным среди российской молодежи, абсолютное большинство молодых граждан РФ гордятся своей страной, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Очень высокий процент, по-моему, 94% россиян сейчас говорят, что они патриоты (по данным ВЦИОМ - ред.)… Патриот это модно, безусловно. Абсолютное большинство наших молодых граждан называют себя патриотами, гордятся Россией", - сказал Абрамов. Эксперт также отметил, что растет доля граждан РФ, считающих, что Россия - это страна возможностей, страна, в которой есть возможность самореализоваться. "Но есть нюанс. Мы видим, что есть регионы, в которых наши молодые люди говорят, что да, есть возможность самореализации в России, но не в своем регионе. И сейчас главная задача как раз у региональных, муниципальных политиков, чиновников, руководителей сделать так, чтобы отток у них не произошел", - подчеркнул он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

