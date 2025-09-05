Рейтинг@Mail.ru
Суд признал незаконным недопуск к выборам партии "Великая Молдова" - РИА Новости, 05.09.2025
01:56 05.09.2025
Суд признал незаконным недопуск к выборам партии "Великая Молдова"
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии признала в четверг незаконным решение ЦИК о недопуске к парламентским выборам партии "Великая Молдова", заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ. Ранее ЦИК Молдавии отказал партии в регистрации на выборах. Представители политсилы назвали это решение нарушением избирательных прав и обжаловали его в Апелляционной палате, сумев добиться его отмены. Однако Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии. По словам Фуртунэ, партия обратились с запросом о пересмотре дела в ВСП с новым составом судей. "Сегодня Высшая судебная палата поставила шах и мат злоупотреблениям Центральной избирательной комиссии и признала окончательно и безвозвратно, что решение, которым нам отказали в регистрации на выборах, является незаконным", - заявила Фуртунэ. Политик пояснила, что на первом заседании ВСП, на котором было поддержано решение ЦИК о недопуске партии на выборы, участвовал бывший генеральный прокурор Ион Мунтяну. Он вел ранее уголовное дело против Фуртунэ, которое было закрыто за отсутствием состава преступления, и, по ее словам, имел личные мотивы против ней. "Он должен был взять самоотвод, но он специально принял незаконное решение, чтобы наказать именно меня, и, нарушая законы, оставил решение ЦИК безоговорочным. Но мы показали Высшей судебной палате, что он не имел права рассматривать кассационную жалобу ЦИК. И сегодня другие судьи приняли решение в нашу пользу, исходя из того, что ЦИК нарушил закон. Они оставили в силе решение Апелляционной палаты и заставили ЦИК рассмотреть заново нашу регистрацию и зарегистрировать партию "Великая Молдова" в избирательной кампании", - пояснила она. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Партия "Великая Молдова" выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета страны. В апреле лидер партии подала иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые экс-прокурор расценивает как взятку. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии признала в четверг незаконным решение ЦИК о недопуске к парламентским выборам партии "Великая Молдова", заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ.
Ранее ЦИК Молдавии отказал партии в регистрации на выборах. Представители политсилы назвали это решение нарушением избирательных прав и обжаловали его в Апелляционной палате, сумев добиться его отмены. Однако Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии. По словам Фуртунэ, партия обратились с запросом о пересмотре дела в ВСП с новым составом судей.
"Сегодня Высшая судебная палата поставила шах и мат злоупотреблениям Центральной избирательной комиссии и признала окончательно и безвозвратно, что решение, которым нам отказали в регистрации на выборах, является незаконным", - заявила Фуртунэ.
Политик пояснила, что на первом заседании ВСП, на котором было поддержано решение ЦИК о недопуске партии на выборы, участвовал бывший генеральный прокурор Ион Мунтяну. Он вел ранее уголовное дело против Фуртунэ, которое было закрыто за отсутствием состава преступления, и, по ее словам, имел личные мотивы против ней.
"Он должен был взять самоотвод, но он специально принял незаконное решение, чтобы наказать именно меня, и, нарушая законы, оставил решение ЦИК безоговорочным. Но мы показали Высшей судебной палате, что он не имел права рассматривать кассационную жалобу ЦИК. И сегодня другие судьи приняли решение в нашу пользу, исходя из того, что ЦИК нарушил закон. Они оставили в силе решение Апелляционной палаты и заставили ЦИК рассмотреть заново нашу регистрацию и зарегистрировать партию "Великая Молдова" в избирательной кампании", - пояснила она.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Партия "Великая Молдова" выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета страны.
В апреле лидер партии подала иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые экс-прокурор расценивает как взятку.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
