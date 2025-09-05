Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/otmena-2039799491.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 05.09.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T00:07:00+03:00
2025-09-05T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fc2d319f9fe2a7d611dfce00dd4b5d97.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее пензенский главк МЧС сообщал о введении плана "Ковёр" в воздушном пространстве Пензенской области. "План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250904/kursk-2039746589.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_83a8710d3b9efae2b8661d13c742ac12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области отменили план "Ковер"

МЧС: в Пензенской области отменили план "Ковер"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пенза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Ранее пензенский главк МЧС сообщал о введении плана "Ковёр" в воздушном пространстве Пензенской области.
"План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Украинский дрон атаковал Курскую область
Вчера, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала