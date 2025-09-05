https://ria.ru/20250905/otmena-2039799491.html

В Пензенской области отменили план "Ковер"

В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 05.09.2025

В Пензенской области отменили план "Ковер"

Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T00:07:00+03:00

2025-09-05T00:07:00+03:00

2025-09-05T00:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fc2d319f9fe2a7d611dfce00dd4b5d97.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее пензенский главк МЧС сообщал о введении плана "Ковёр" в воздушном пространстве Пензенской области. "План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250904/kursk-2039746589.html

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)