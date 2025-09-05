https://ria.ru/20250905/otmena-2039799491.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 05.09.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временный запрет на использование воздушного пространства сняли в Пензенской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее пензенский главк МЧС сообщал о введении плана "Ковёр" в воздушном пространстве Пензенской области. "План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - говорится в Telegram-канале ведомства.
