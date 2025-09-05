ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян
В ВОЗ отменили чрезвычайную ситуацию в мире из-за вспышки оспы обезьян в Африке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«
"Более года назад я, следуя рекомендации чрезвычайного комитета, объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с распространением оспы обезьян (mpox) в Африке. В четверг комитет принял решение об отмене этой ситуации", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертей в Демократической Республике Конго и других пострадавших странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду.
При этом теперь эксперты также лучше понимают пути передачи вируса и факторы риска, отметил он.
В конце февраля ВОЗ объявила, что вспышка оспы обезьян по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По данным ВОЗ, по состоянию на 23 февраля 2025 года в более чем 100 странах и регионах мира зарегистрировано 127 905 подтвержденных случаев заражения и 283 летальных исхода.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.