https://ria.ru/20250905/ospa-2040058865.html

ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян

ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян - РИА Новости, 05.09.2025

ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян

Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:18:00+03:00

2025-09-05T17:18:00+03:00

2025-09-05T17:18:00+03:00

в мире

африка

демократическая республика конго

бурунди

тедрос адханом гебрейесус

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Более года назад я, следуя рекомендации чрезвычайного комитета, объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с распространением оспы обезьян (mpox) в Африке. В четверг комитет принял решение об отмене этой ситуации", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. По его словам, решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертей в Демократической Республике Конго и других пострадавших странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду. При этом теперь эксперты также лучше понимают пути передачи вируса и факторы риска, отметил он. В конце февраля ВОЗ объявила, что вспышка оспы обезьян по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По данным ВОЗ, по состоянию на 23 февраля 2025 года в более чем 100 странах и регионах мира зарегистрировано 127 905 подтвержденных случаев заражения и 283 летальных исхода. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20250731/voz-2032678251.html

https://ria.ru/20250702/ospa-2026659162.html

африка

демократическая республика конго

бурунди

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, африка, демократическая республика конго, бурунди, тедрос адханом гебрейесус, воз