17:18 05.09.2025
ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян
Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 05.09.2025
ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Более года назад я, следуя рекомендации чрезвычайного комитета, объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с распространением оспы обезьян (mpox) в Африке. В четверг комитет принял решение об отмене этой ситуации", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. По его словам, решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертей в Демократической Республике Конго и других пострадавших странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду. При этом теперь эксперты также лучше понимают пути передачи вируса и факторы риска, отметил он. В конце февраля ВОЗ объявила, что вспышка оспы обезьян по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По данным ВОЗ, по состоянию на 23 февраля 2025 года в более чем 100 странах и регионах мира зарегистрировано 127 905 подтвержденных случаев заражения и 283 летальных исхода. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
ВОЗ сняла статус чрезвычайной ситуации в мире по оспе обезьян

В ВОЗ отменили чрезвычайную ситуацию в мире из-за вспышки оспы обезьян в Африке

ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Оспа обезьян более не представляет чрезвычайной угрозы для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Более года назад я, следуя рекомендации чрезвычайного комитета, объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с распространением оспы обезьян (mpox) в Африке. В четверг комитет принял решение об отмене этой ситуации", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах
31 июля, 17:38
По его словам, решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертей в Демократической Республике Конго и других пострадавших странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду.
При этом теперь эксперты также лучше понимают пути передачи вируса и факторы риска, отметил он.
В конце февраля ВОЗ объявила, что вспышка оспы обезьян по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По данным ВОЗ, по состоянию на 23 февраля 2025 года в более чем 100 странах и регионах мира зарегистрировано 127 905 подтвержденных случаев заражения и 283 летальных исхода.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT
2 июля, 09:16
 
