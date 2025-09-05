https://ria.ru/20250905/oruzhie-2040113559.html
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Вооружений производства стран блока НАТО у диверсионно-разведывательных групп ВСУ становится все больше, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки российской группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер". "Было вперемешку, и то и другое (и старое советское оружие и натовское - ред.). Непосредственно, конечно, натовского вооружения достаточно. Больше становится", - сказал РИА Новости "Ровер". Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщало Минобороны РФ, 4 сентября, в устье Днепра была обнаружена моторная лодка с украинской ДРГ. В военном ведомстве рассказали, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
