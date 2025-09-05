Рейтинг@Mail.ru
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 05.09.2025
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик - РИА Новости, 05.09.2025
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик
Вооружений производства стран блока НАТО у диверсионно-разведывательных групп ВСУ становится все больше, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки... РИА Новости, 05.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Вооружений производства стран блока НАТО у диверсионно-разведывательных групп ВСУ становится все больше, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки российской группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер". "Было вперемешку, и то и другое (и старое советское оружие и натовское - ред.). Непосредственно, конечно, натовского вооружения достаточно. Больше становится", - сказал РИА Новости "Ровер". Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщало Минобороны РФ, 4 сентября, в устье Днепра была обнаружена моторная лодка с украинской ДРГ. В военном ведомстве рассказали, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
У украинских ДРГ стало больше оружия НАТО, заявил разведчик

Оружия производства стран блока НАТО у украинских ДРГ стало больше

ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Вооружений производства стран блока НАТО у диверсионно-разведывательных групп ВСУ становится все больше, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки российской группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер".
"Было вперемешку, и то и другое (и старое советское оружие и натовское - ред.). Непосредственно, конечно, натовского вооружения достаточно. Больше становится", - сказал РИА Новости "Ровер".
Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Как сообщало Минобороны РФ, 4 сентября, в устье Днепра была обнаружена моторная лодка с украинской ДРГ. В военном ведомстве рассказали, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
