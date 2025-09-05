https://ria.ru/20250905/oruzhie-2039806495.html

СМИ: трансгендерам в США могут запретить владение оружием

Совещания о потенциальном введении запрета для трансгендерных лиц (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) на владение огнестрельным оружием... РИА Новости, 05.09.2025

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Совещания о потенциальном введении запрета для трансгендерных лиц (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) на владение огнестрельным оружием проводились в минюсте США в последние дни, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на чиновников. "В последние дни эти обсуждения получили распространение среди высокопоставленных чиновников министерства юстиции, в том числе в управлении юридического советника, которое предоставляет правовые консультации всем агентствам исполнительной власти", - сообщает телеканал. ABC News, ссылаясь на экспертов, утверждает, что нет никаких доказательств того, что трансгендеры более склонны к насилию по сравнению с остальными. Однако, по статистике, они гораздо чаще становятся жертвами насильственных преступлений, чем представители других групп. По мнению чиновников, на которых ссылается телеканал, эта дискуссия была частично спровоцирована новостями в консервативных СМИ, последовавшими за трагедией в Миннеаполисе на прошлой неделе. Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что стрелявшим в католической школе был 23-летний мужчина, "утверждавший, что он трансгендер", и призывавший к убийству президента США Дональда Трампа. Ране глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара сообщил о том, что двое детей погибли, 14 ранены 28 августа при стрельбе в католической школе. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек покончил с собой, добавил Охара.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

