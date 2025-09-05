Рейтинг@Mail.ru
12:59 05.09.2025
В России начали тестировать доступ к сервисам во время ограничений связи
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи, сообщило Минцифры в Telegram-канале."Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности", — рассказали там.О том, что соответствующая схема доступа подготовлена, в августе сообщал министр цифрового развития Максут Шадаев.Среди сервисов, к которым будет доступ в период ограничений: Список будут оперативно пополнять.С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности", — рассказали там.
О том, что соответствующая схема доступа подготовлена, в августе сообщал министр цифрового развития Максут Шадаев.
Среди сервисов, к которым будет доступ в период ограничений:
  • социальные сети;
  • маркетплейсы;
  • навигаторы и заказ такси;
  • службы доставки и приложения супермаркетов;
  • личные кабинеты операторов связи;
  • "Госуслуги", платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства.
Список будут оперативно пополнять.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
