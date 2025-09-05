Рейтинг@Mail.ru
В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму - РИА Новости, 05.09.2025
15:48 05.09.2025
В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму
В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму
происшествия
россия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Мужчина, который в номере гостиницы в Омске снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. Отмечается, что в мае мужчина, одетый в камуфляж, записал несколько роликов в своих соцсетях, сидя в гостиничном номере в центре Омска. "По материалам УФСБ России по Омской области военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причастного к размещению в сети интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По имеющимся материалам, фигурант уголовного дела, используя личный аккаунт в запрещенной в России социальной сети Instagram*, размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству лиц по национальному признаку", – сообщили в УФСБ. Мужчина был задержан сотрудниками УМВД России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
россия
омск
омская область
происшествия, россия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Мужчина, который в номере гостиницы в Омске снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Отмечается, что в мае мужчина, одетый в камуфляж, записал несколько роликов в своих соцсетях, сидя в гостиничном номере в центре Омска.
"По материалам УФСБ России по Омской области военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причастного к размещению в сети интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По имеющимся материалам, фигурант уголовного дела, используя личный аккаунт в запрещенной в России социальной сети Instagram*, размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству лиц по национальному признаку", – сообщили в УФСБ.
Мужчина был задержан сотрудниками УМВД России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
ПроисшествияРоссияОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
