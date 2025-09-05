https://ria.ru/20250905/omsk-2040032110.html

В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму

В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму - РИА Новости, 05.09.2025

В Омске задержали мужчину, снимавшего видео с призывами к экстремизму

Мужчина, который в номере гостиницы в Омске снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 05.09.2025

ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Мужчина, который в номере гостиницы в Омске снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. Отмечается, что в мае мужчина, одетый в камуфляж, записал несколько роликов в своих соцсетях, сидя в гостиничном номере в центре Омска. "По материалам УФСБ России по Омской области военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причастного к размещению в сети интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. По имеющимся материалам, фигурант уголовного дела, используя личный аккаунт в запрещенной в России социальной сети Instagram*, размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству лиц по национальному признаку", – сообщили в УФСБ. Мужчина был задержан сотрудниками УМВД России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.

