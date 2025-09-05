https://ria.ru/20250905/ochered-2039809449.html

ГП вскрыла продажу мест в электронной очереди на границе России и Китая

россия

китай

владивосток

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ вскрыла создание искусственной очередности с продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство на границе России и Китая, где действует виртуальная очередь, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях ВЭФ. Он напомнил, что с учетом потребностей международных автоперевозчиков грузов по предложению органа два года назад в тестовом режиме была запущена электронная очередь на границе России и Китая. По его словам, спустя некоторое время она стала сбоить. "Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска "Забайкалье". Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена", - сказал Краснов. Он добавил, что по предложению органа в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

китай

владивосток

2025

Новости

россия, китай, владивосток, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025