ГП вскрыла продажу мест в электронной очереди на границе России и Китая
02:54 05.09.2025 (обновлено: 08:07 05.09.2025)
ГП вскрыла продажу мест в электронной очереди на границе России и Китая
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ вскрыла создание искусственной очередности с продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство на границе России и Китая, где действует виртуальная очередь, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях ВЭФ. Он напомнил, что с учетом потребностей международных автоперевозчиков грузов по предложению органа два года назад в тестовом режиме была запущена электронная очередь на границе России и Китая. По его словам, спустя некоторое время она стала сбоить. "Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска "Забайкалье". Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена", - сказал Краснов. Он добавил, что по предложению органа в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ вскрыла создание искусственной очередности с продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство на границе России и Китая, где действует виртуальная очередь, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях ВЭФ.
Он напомнил, что с учетом потребностей международных автоперевозчиков грузов по предложению органа два года назад в тестовом режиме была запущена электронная очередь на границе России и Китая. По его словам, спустя некоторое время она стала сбоить.
"Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска "Забайкалье". Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена", - сказал Краснов.
Он добавил, что по предложению органа в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
