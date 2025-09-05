ГП вскрыла продажу мест в электронной очереди на границе России и Китая
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ вскрыла создание искусственной очередности с продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство на границе России и Китая, где действует виртуальная очередь, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях ВЭФ.
"Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска "Забайкалье". Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена", - сказал Краснов.
Он добавил, что по предложению органа в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками.
