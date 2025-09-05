Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/obstrel-2039803029.html
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T01:04:00+03:00
2025-09-05T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак на горловском направлении. Одна вооруженная атака на велико-новоселковском направлении. Одна вооруженная атака на дебальцевском направлении. Всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как отмечается, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20250904/ataka-2039794158.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак на горловском направлении. Одна вооруженная атака на велико-новоселковском направлении. Одна вооруженная атака на дебальцевском направлении. Всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как отмечается, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали.
За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 22 обстрела.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Дрон ВСУ попытался атаковать склад с ГСМ в Луганске
Вчера, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала