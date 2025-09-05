https://ria.ru/20250905/obstrel-2039803029.html
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак на горловском направлении. Одна вооруженная атака на велико-новоселковском направлении. Одна вооруженная атака на дебальцевском направлении. Всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как отмечается, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 22 обстрела.
