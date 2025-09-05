https://ria.ru/20250905/obstrel-2039803029.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.09.2025

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:04:00+03:00

2025-09-05T01:04:00+03:00

2025-09-05T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак на горловском направлении. Одна вооруженная атака на велико-новоселковском направлении. Одна вооруженная атака на дебальцевском направлении. Всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как отмечается, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 22 обстрела.

https://ria.ru/20250904/ataka-2039794158.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, донецкая народная республика