На египетское побережье выбросило обломки судна, затонувшего в прошлом году

На египетское побережье выбросило обломки судна, затонувшего в прошлом году

КАИР, 5 сен - РИА Новости. Обломки грузового судна, затонувшего в ноябре 2024 года, выбросило на египетское побережье Красного моря около города Эль-Кусейр, сообщила газета Al Masry Al Youm. "Жители города Эль-Кусейр и постояльцы одной из гостиниц были удивлены, когда в пятницу утром увидели на побережье огромный металлический корпус. Позднее выяснилось, что этот корпус представляет собой обломки грузового судна VSG Glory, которое затонуло в Красном море около десяти месяцев назад", - пишет газета. По информации издания, судно, перевозившее продовольствие между портами Йемена и Красного моря, затонуло из-за поломки, приведшей к утечке воды. Экипаж судна тогда был спасен, но сам корабль ушел под воду. "Спустя десять месяцев морские течения и сезонные ветра постепенно вытолкнули обломки на поверхность воды и привели к побережью", - отмечает газета. По данным портала портала MarineTraffic, судно ходило под флагом Коморских островов.

