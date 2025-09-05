https://ria.ru/20250905/novatek-2039897487.html
Путин оценил технологии в производстве СПГ, созданные "Новатэк"
Путин оценил технологии в производстве СПГ, созданные "Новатэк" - РИА Новости, 05.09.2025
Путин оценил технологии в производстве СПГ, созданные "Новатэк"
Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве сжиженного природного газа (СПГ), которых не существует больше нигде в мире,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:58:00+03:00
2025-09-05T09:58:00+03:00
2025-09-05T09:58:00+03:00
экономика
россия
владивосток
леонид михельсон
владимир путин
новатэк
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fdfa8bf830c7926336c4679cfda0b0de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве сжиженного природного газа (СПГ), которых не существует больше нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вот господин Михельсон (председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон - ред.) сидит, он знает, что такое сжиженный природный газ. Технологий, которых он добился, в мире не существует. Это высокотехнологичная сфера. Я без всякого преувеличения говорю, это не шутка, это не преувеличение, не гипербола какая-то", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039894448.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9044044f2836e8bc0a999ad8eecb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, леонид михельсон, владимир путин, новатэк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Леонид Михельсон, Владимир Путин, Новатэк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин оценил технологии в производстве СПГ, созданные "Новатэк"
Путин: "Новатэк" разработал инновационные технологии в производстве СПГ