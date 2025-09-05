https://ria.ru/20250905/no-2039883533.html
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин
Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
владимир путин
украина
евросоюз
россия
владивосток
виктор янукович
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе пленарного заседания на ВЭФ президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Он не отказывался. Насколько я помню, от вступления в ЕС. Наоборот, хотел этого… Я точно знаю, что он этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях", - заявил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/kontakty-2039883202.html
украина
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_74ec056788036b0880f479e0c3e620e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, евросоюз, россия, владивосток, виктор янукович, дальневосточный федеральный университет
Владимир Путин, Украина, Евросоюз, Россия, Владивосток, Виктор Янукович, Дальневосточный федеральный университет
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин
Путин: Янукович стремился к вступлению Украины в ЕС на приемлемых условиях