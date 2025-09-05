https://ria.ru/20250905/no-2039883533.html

Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин

Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин

Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:20:00+03:00

2025-09-05T09:20:00+03:00

2025-09-05T12:03:00+03:00

владимир путин

украина

евросоюз

россия

владивосток

виктор янукович

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе пленарного заседания на ВЭФ президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Он не отказывался. Насколько я помню, от вступления в ЕС. Наоборот, хотел этого… Я точно знаю, что он этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях", - заявил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/kontakty-2039883202.html

украина

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, евросоюз, россия, владивосток, виктор янукович, дальневосточный федеральный университет