Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
09:20 05.09.2025 (обновлено: 12:03 05.09.2025)
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин
Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
владимир путин
украина
евросоюз
россия
владивосток
виктор янукович
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе пленарного заседания на ВЭФ президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Он не отказывался. Насколько я помню, от вступления в ЕС. Наоборот, хотел этого… Я точно знаю, что он этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях", - заявил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
украина
россия
владивосток
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, заявил Путин

Путин: Янукович стремился к вступлению Украины в ЕС на приемлемых условиях

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления страны в Евросоюз, но стремился к этому на приемлемых для нее условиях, заявил в ходе пленарного заседания на ВЭФ президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Он не отказывался. Насколько я помню, от вступления в ЕС. Наоборот, хотел этого… Я точно знаю, что он этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях", - заявил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин отметил смену интересов Киева в вопросе контактов с Россией
Владимир ПутинУкраинаЕвросоюзРоссияВладивостокВиктор ЯнуковичДальневосточный федеральный университет
 
 
