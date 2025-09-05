Рейтинг@Mail.ru
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии - РИА Новости, 05.09.2025
16:52 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/nato-2040049010.html
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии - РИА Новости, 05.09.2025
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии
НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:52:00+03:00
2025-09-05T16:52:00+03:00
в мире
сша
россия
финляндия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040020189.html
сша
россия
финляндия
в мире, сша, россия, финляндия, нато
В мире, США, Россия, Финляндия, НАТО
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии

Хяккянен: НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии

Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Газета Financial Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией. По словам собеседников издания, страны Евросоюза были поражены этим решением и пытаются прояснить детали.
"Сейчас в НАТО тщательно оценивают последствия этого решения, выводы, к которым европейские страны должны совместно прийти для обеспечения достаточных мер безопасности государств. Вместе мы посмотрим, какой будет ситуация с безопасностью в странах Балтии, если США сместят фокус внимания", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle.
Министр добавил, что двустороннее оборонное сотрудничество Финляндии и США развивается очень хорошо и быстрее, чем планировалось. "Для нас здесь нет никаких рисков", - сказал он.
В мире США Россия Финляндия НАТО
 
 
