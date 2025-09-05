https://ria.ru/20250905/nato-2040049010.html

НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии

НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии - РИА Новости, 05.09.2025

НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии

НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:52:00+03:00

2025-09-05T16:52:00+03:00

2025-09-05T16:52:00+03:00

в мире

сша

россия

финляндия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Газета Financial Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией. По словам собеседников издания, страны Евросоюза были поражены этим решением и пытаются прояснить детали. "Сейчас в НАТО тщательно оценивают последствия этого решения, выводы, к которым европейские страны должны совместно прийти для обеспечения достаточных мер безопасности государств. Вместе мы посмотрим, какой будет ситуация с безопасностью в странах Балтии, если США сместят фокус внимания", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle. Министр добавил, что двустороннее оборонное сотрудничество Финляндии и США развивается очень хорошо и быстрее, чем планировалось. "Для нас здесь нет никаких рисков", - сказал он.

https://ria.ru/20250905/ukraina-2040020189.html

сша

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, финляндия, нато