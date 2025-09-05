https://ria.ru/20250905/nato-2040049010.html
НАТО изучает последствия отказа США поддерживать европейские армии
НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. НАТО изучает последствия отказа США финансово поддерживать армии европейских стран, граничащих с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Газета Financial Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией. По словам собеседников издания, страны Евросоюза были поражены этим решением и пытаются прояснить детали. "Сейчас в НАТО тщательно оценивают последствия этого решения, выводы, к которым европейские страны должны совместно прийти для обеспечения достаточных мер безопасности государств. Вместе мы посмотрим, какой будет ситуация с безопасностью в странах Балтии, если США сместят фокус внимания", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle. Министр добавил, что двустороннее оборонное сотрудничество Финляндии и США развивается очень хорошо и быстрее, чем планировалось. "Для нас здесь нет никаких рисков", - сказал он.
