В Британии сообщили о провале замысла Зеленского - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 05.09.2025 (обновлено: 09:39 05.09.2025)
В Британии сообщили о провале замысла Зеленского
В Британии сообщили о провале замысла Зеленского
Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator."Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху", — говорится в публикации.Автор отмечает, что в это подразделение набирали неквалифицированных "туристов", которые могли попросту не иметь боевого опыта, а на каждого профессионального военного приходилось по несколько "неудачников". Наемники даже не могли выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке из-за языкового барьера."Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу", — пишет Фриман.Более того, поясняет обозреватель, через несколько месяцев после формирования иностранного подразделения главе киевского режима поступали письма от наемников с обвинениями в том, что он внушил им пустые мечты. Из-за этого некоторым приходилось формировать отдельные группы вне рамок легиона и участвовать в боях практически самостоятельно.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В Британии сообщили о провале замысла Зеленского

Spectator: идея Зеленского о создании иностранного легиона провалилась

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator.
«
"Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что в это подразделение набирали неквалифицированных "туристов", которые могли попросту не иметь боевого опыта, а на каждого профессионального военного приходилось по несколько "неудачников". Наемники даже не могли выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке из-за языкового барьера.
"Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу", — пишет Фриман.
Более того, поясняет обозреватель, через несколько месяцев после формирования иностранного подразделения главе киевского режима поступали письма от наемников с обвинениями в том, что он внушил им пустые мечты. Из-за этого некоторым приходилось формировать отдельные группы вне рамок легиона и участвовать в боях практически самостоятельно.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала