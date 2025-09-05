В Британии сообщили о провале замысла Зеленского
Spectator: идея Зеленского о создании иностранного легиона провалилась
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator.
«
"Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху", — говорится в публикации.
Эксперт рассказал, почему наемники хотят уехать с Украины
17 августа, 07:41
Автор отмечает, что в это подразделение набирали неквалифицированных "туристов", которые могли попросту не иметь боевого опыта, а на каждого профессионального военного приходилось по несколько "неудачников". Наемники даже не могли выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке из-за языкового барьера.
"Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу", — пишет Фриман.
Более того, поясняет обозреватель, через несколько месяцев после формирования иностранного подразделения главе киевского режима поступали письма от наемников с обвинениями в том, что он внушил им пустые мечты. Из-за этого некоторым приходилось формировать отдельные группы вне рамок легиона и участвовать в боях практически самостоятельно.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.