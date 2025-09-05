https://ria.ru/20250905/naemniki-2039808286.html

В Британии сообщили о провале замысла Зеленского

В Британии сообщили о провале замысла Зеленского - РИА Новости, 05.09.2025

В Британии сообщили о провале замысла Зеленского

Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:42:00+03:00

2025-09-05T02:42:00+03:00

2025-09-05T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась, пишет журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator."Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху", — говорится в публикации.Автор отмечает, что в это подразделение набирали неквалифицированных "туристов", которые могли попросту не иметь боевого опыта, а на каждого профессионального военного приходилось по несколько "неудачников". Наемники даже не могли выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке из-за языкового барьера."Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу", — пишет Фриман.Более того, поясняет обозреватель, через несколько месяцев после формирования иностранного подразделения главе киевского режима поступали письма от наемников с обвинениями в том, что он внушил им пустые мечты. Из-за этого некоторым приходилось формировать отдельные группы вне рамок легиона и участвовать в боях практически самостоятельно.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035858205.html

https://ria.ru/20250904/vsu-2039554409.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, владимир зеленский