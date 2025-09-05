Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР - РИА Новости, 05.09.2025
20:22 05.09.2025 (обновлено: 23:15 05.09.2025)
МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники начали под видом Пенсионного фонда России (ПФР) рассылать пожилым людям в мессенджерах приглашения вступить в созданные ими каналы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Преступники заманивают туда пенсионеров справочными материалами, которые якобы должны им помочь."Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", — говорится в материалах. В управлении напомнили, что сейчас существует только Социальный фонд России (СФР), образованный два года назад в результате слияния ПФР и Фонд социального страхования (ФСС).
общество, пенсионный фонд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Пенсионный фонд РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники начали под видом Пенсионного фонда России (ПФР) рассылать пожилым людям в мессенджерах приглашения вступить в созданные ими каналы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Преступники заманивают туда пенсионеров справочными материалами, которые якобы должны им помочь.
"Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", — говорится в материалах.
В управлении напомнили, что сейчас существует только Социальный фонд России (СФР), образованный два года назад в результате слияния ПФР и Фонд социального страхования (ФСС).
Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ
4 сентября, 12:58
 
Общество
Пенсионный фонд РФ
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
