https://ria.ru/20250905/mvd-2040096553.html

МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР

МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР - РИА Новости, 05.09.2025

МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР

Мошенники начали под видом Пенсионного фонда России (ПФР) рассылать пожилым людям в мессенджерах приглашения вступить в созданные ими каналы, предупреждает... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T20:22:00+03:00

2025-09-05T20:22:00+03:00

2025-09-05T23:15:00+03:00

общество

пенсионный фонд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники начали под видом Пенсионного фонда России (ПФР) рассылать пожилым людям в мессенджерах приглашения вступить в созданные ими каналы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Преступники заманивают туда пенсионеров справочными материалами, которые якобы должны им помочь."Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", — говорится в материалах. В управлении напомнили, что сейчас существует только Социальный фонд России (СФР), образованный два года назад в результате слияния ПФР и Фонд социального страхования (ФСС).

https://ria.ru/20250904/vef-2039649020.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсионный фонд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов