МВД предупредило о новой мошеннической рассылке от якобы ПФР

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники начали под видом Пенсионного фонда России (ПФР) рассылать пожилым людям в мессенджерах приглашения вступить в созданные ими каналы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Преступники заманивают туда пенсионеров справочными материалами, которые якобы должны им помочь."Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", — говорится в материалах. В управлении напомнили, что сейчас существует только Социальный фонд России (СФР), образованный два года назад в результате слияния ПФР и Фонд социального страхования (ФСС).
