МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе** - РИА Новости, 05.09.2025
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**
МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05
2025-09-05T19:02:00+03:00
2025-09-05T19:13:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Котрикадзе** в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.Минюст РФ внес Котрикадзе** в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.Ранее в пятницу МВД РФ объявило в розыск еще одну журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову.*** СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя" Кортикадзе