МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**

МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе** - РИА Новости, 05.09.2025

МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**

МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.09.2025

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Котрикадзе** в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.Минюст РФ внес Котрикадзе** в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.Ранее в пятницу МВД РФ объявило в розыск еще одну журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову.*** СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)