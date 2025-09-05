Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе** - РИА Новости, 05.09.2025
19:02 05.09.2025 (обновлено: 19:13 05.09.2025)
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Котрикадзе** в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.Минюст РФ внес Котрикадзе** в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.Ранее в пятницу МВД РФ объявило в розыск еще одну журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову.*** СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
МВД объявило в розыск журналистку "Дождя"* Кортикадзе**

МВД объявило в розыск журналистку "Дождя" Кортикадзе

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе ** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Котрикадзе** в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
В конце июля ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.
Минюст РФ внес Котрикадзе** в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.
Ранее в пятницу МВД РФ объявило в розыск еще одну журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову.**
* СМИ, выполняющее функции иноагента
**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
В России начали действовать новые штрафы для иноагентов
1 сентября, 01:40
 
