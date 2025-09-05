Рейтинг@Mail.ru
Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:25 05.09.2025 (обновлено: 18:28 09.09.2025)
Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. День города будут отмечать в Москве 13 и 14 сентября. "Тверская улица уже готова ко Дню города. В общей сложности в честь Дня города Москву украсят более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось – уже имеющиеся декоративные элементы передекорировали и заменили праздничные полотна", - говорится в сообщении ведомства.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
День города будут отмечать в Москве 13 и 14 сентября.
"Тверская улица уже готова ко Дню города. В общей сложности в честь Дня города Москву украсят более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось – уже имеющиеся декоративные элементы передекорировали и заменили праздничные полотна", - говорится в сообщении ведомства.
 
