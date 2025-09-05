https://ria.ru/20250905/moskva-2040760485.html
Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
день города москвы
тверская улица
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. День города будут отмечать в Москве 13 и 14 сентября. "Тверская улица уже готова ко Дню города. В общей сложности в честь Дня города Москву украсят более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось – уже имеющиеся декоративные элементы передекорировали и заменили праздничные полотна", - говорится в сообщении ведомства.
