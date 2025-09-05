Рейтинг@Mail.ru
В Третьяковской галерее ликвидировали возгорание
23:42 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/moskva-2040115472.html
В Третьяковской галерее ликвидировали возгорание
Возгорание в московской Третьяковской галерее ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Возгорание в московской Третьяковской галерее ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в галерее произошло задымление кабеля, было эвакуировано 11 человек, возгорание ликвидировали. "Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы. Данные о возгорании электрощитовой и эвакуации 11 человек в ведомстве подтвердили. "Столичные огнеборцы реагируют на пожар в центре города. В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в переулке Лаврушинский, дом 12... По прибытии пожарно-спасательных подразделений в подвале технического здания объекта происходит загорание электрощитовой. Пожарными расчетами из здания выведены 11 человек", - добавляется в сообщении.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Возгорание в московской Третьяковской галерее ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в галерее произошло задымление кабеля, было эвакуировано 11 человек, возгорание ликвидировали.
"Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Данные о возгорании электрощитовой и эвакуации 11 человек в ведомстве подтвердили.
"Столичные огнеборцы реагируют на пожар в центре города. В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в переулке Лаврушинский, дом 12... По прибытии пожарно-спасательных подразделений в подвале технического здания объекта происходит загорание электрощитовой. Пожарными расчетами из здания выведены 11 человек", - добавляется в сообщении.
