В Третьяковской галерее произошло задымление
22:57 05.09.2025 (обновлено: 23:06 05.09.2025)
В Третьяковской галерее произошло задымление
В Третьяковской галерее произошло задымление
Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2025
происшествия
москва
третьяковская галерея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости."В подвале задымление кабеля, один погонный метр", — говорится в сообщении.В результате ЧП эвакуировали 11 человек.Сейчас возгорание ликвидировано.
происшествия, москва, третьяковская галерея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Третьяковская галерея, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи произошло задымление
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости.
"В подвале задымление кабеля, один погонный метр", — говорится в сообщении.
В результате ЧП эвакуировали 11 человек.
Сейчас возгорание ликвидировано.
