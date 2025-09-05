https://ria.ru/20250905/moskva-2040111707.html
В Третьяковской галерее произошло задымление
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости."В подвале задымление кабеля, один погонный метр", — говорится в сообщении.В результате ЧП эвакуировали 11 человек.Сейчас возгорание ликвидировано.
