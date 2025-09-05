https://ria.ru/20250905/moskva-2040067481.html

Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей

Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей - РИА Новости, 05.09.2025

Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей

Ветераны-москвичи получат матпомощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой, распоряжения подписал мэр... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:41:00+03:00

2025-09-05T17:41:00+03:00

2025-09-05T17:41:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a4e93387645421bf5ca3a238221ce9a1.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ветераны-москвичи получат матпомощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой, распоряжения подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в числе которых награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года. "Ожидается, что выплату получат около 900 ветеранов-участников героических событий военных лет", - сообщается на сайте столичных властей.

https://ria.ru/20250904/venok-2039548185.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин