Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей
Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей - РИА Новости, 05.09.2025
Ветераны-москвичи получат матпомощь в 40 тысяч рублей
Ветераны-москвичи получат матпомощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой, распоряжения подписал мэр... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:41:00+03:00
2025-09-05T17:41:00+03:00
2025-09-05T17:41:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ветераны-москвичи получат матпомощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой, распоряжения подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в числе которых награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года. "Ожидается, что выплату получат около 900 ветеранов-участников героических событий военных лет", - сообщается на сайте столичных властей.
