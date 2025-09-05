https://ria.ru/20250905/moskva-2040051177.html
На юго-западе Москвы реабилитируют каскад Ясеневских прудов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации каскада Ясеневских прудов на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского, это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоемы общей площадью 1,4 гектара очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят зоны биоплато и восстановят работу водосбросных сооружений. "Пруды очистят от иловых отложений общим объемом более 3 тысяч кубометров, затем сформируют ложе водоемов и выполнят устройство водоупорного слоя. Это позволит увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. После этого отремонтируем конструкцию береговых полос протяженностью более 800 метров при помощи отсыпки гравием и щебнем. На завершающем этапе приведем в порядок три зоны биоплато площадью более 348 "квадратов", в которые в теплое время года высадим порядка 5,7 тысячи водных растений", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
