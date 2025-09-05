https://ria.ru/20250905/moskva-2040050782.html
В Москве бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков
В Москве бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 180 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году обновим свыше 300 тысяч приборов, из них более 180 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. "Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
москва
