https://ria.ru/20250905/moskva-2040050782.html

В Москве бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков

В Москве бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков - РИА Новости, 05.09.2025

В Москве бесплатно заменили более 180 тысяч электросчетчиков

Более 180 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:58:00+03:00

2025-09-05T16:58:00+03:00

2025-09-05T16:58:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

мосэнергосбыт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_bf4ab07c79b8a2626732ba42e4448a43.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 180 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году обновим свыше 300 тысяч приборов, из них более 180 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. "Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

https://ria.ru/20250902/moskva-2039046759.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, мосэнергосбыт