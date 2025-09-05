https://ria.ru/20250905/moskva-2040036245.html

В Алексеевском монастыре Москвы огорожена территория после находки снаряда

В Алексеевском монастыре Москвы огорожена территория после находки снаряда - РИА Новости, 05.09.2025

В Алексеевском монастыре Москвы огорожена территория после находки снаряда

В Алексеевском ставропигиальном женском монастыре в Москве после находки снаряда времен Великой Отечественной войны до приезда саперов огорожена территория,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:00:00+03:00

2025-09-05T16:00:00+03:00

2025-09-05T16:00:00+03:00

москва

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040033747_0:452:720:857_1920x0_80_0_0_b8f87e8e64e8bcdbf3a45184369dba28.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Алексеевском ставропигиальном женском монастыре в Москве после находки снаряда времен Великой Отечественной войны до приезда саперов огорожена территория, эвакуация при этом не потребовалась, но все насельницы были отведены на безопасное расстояние, сообщила РИА Новости настоятельница монастыря, руководитель правового управления Русской православной церкви (РПЦ) игумения Ксения (Чернега). Снаряд времен войны обнаружили при проведении земляных работ на территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на место опасной находки были вызваны саперы и полиция, рассказал РИА Новости ранее представитель экстренных служб столицы. По его словам, место обнаружения боеприпаса огорожено. "Территорию огородили и ждут саперов. Снаряд небольшой, всех отвели на безопасное расстояние, эвакуация не требуется", – сообщила игумения агентству. Она добавила, что снаряд мог попасть на территорию обители разными путями. "Остается вопрос, как он сюда попал. Во время обстрела? Но есть ещё одна версия: в военное время в усыпальнице (теперь это нижний храм) на территории монастыря стояли станки и работали девушки. Возможно, они производили снаряды для армии. Но этот вопрос пока не изучен. Кстати, в Алексеевском храме, по свидетельству монахини Вероники (Шулениной), детские годы которой прошли в этой местности, было бомбоубежище", – рассказала игумения Ксения.

https://ria.ru/20250905/moskva-2040030384.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, русская православная церковь