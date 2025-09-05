https://ria.ru/20250905/moskva-2040036245.html
В Алексеевском монастыре Москвы огорожена территория после находки снаряда
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Алексеевском ставропигиальном женском монастыре в Москве после находки снаряда времен Великой Отечественной войны до приезда саперов огорожена территория, эвакуация при этом не потребовалась, но все насельницы были отведены на безопасное расстояние, сообщила РИА Новости настоятельница монастыря, руководитель правового управления Русской православной церкви (РПЦ) игумения Ксения (Чернега). Снаряд времен войны обнаружили при проведении земляных работ на территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на место опасной находки были вызваны саперы и полиция, рассказал РИА Новости ранее представитель экстренных служб столицы. По его словам, место обнаружения боеприпаса огорожено. "Территорию огородили и ждут саперов. Снаряд небольшой, всех отвели на безопасное расстояние, эвакуация не требуется", – сообщила игумения агентству. Она добавила, что снаряд мог попасть на территорию обители разными путями. "Остается вопрос, как он сюда попал. Во время обстрела? Но есть ещё одна версия: в военное время в усыпальнице (теперь это нижний храм) на территории монастыря стояли станки и работали девушки. Возможно, они производили снаряды для армии. Но этот вопрос пока не изучен. Кстати, в Алексеевском храме, по свидетельству монахини Вероники (Шулениной), детские годы которой прошли в этой местности, было бомбоубежище", – рассказала игумения Ксения.
