На территории Алексеевского монастыря в Москве нашли снаряд времен ВОВ
15:44 05.09.2025 (обновлено: 15:55 05.09.2025)
На территории Алексеевского монастыря в Москве нашли снаряд времен ВОВ
На территории Алексеевского монастыря в Москве нашли снаряд времен ВОВ
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При производстве земляных работ на территории монастыря по адресу: 2-й Красносельский переулок обнаружен снаряд времен Великой Отечественной ", - сказал собеседник агентства. По его словам, место обнаружения боеприпаса огорожено, вызваны саперы и полиция.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При производстве земляных работ на территории монастыря по адресу: 2-й Красносельский переулок обнаружен снаряд времен Великой Отечественной ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения боеприпаса огорожено, вызваны саперы и полиция.
