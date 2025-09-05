https://ria.ru/20250905/moskva-2040030384.html

На территории Алексеевского монастыря в Москве нашли снаряд времен ВОВ

2025-09-05T15:44:00+03:00

происшествия

москва

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При производстве земляных работ на территории монастыря по адресу: 2-й Красносельский переулок обнаружен снаряд времен Великой Отечественной ", - сказал собеседник агентства. По его словам, место обнаружения боеприпаса огорожено, вызваны саперы и полиция.

москва

2025

происшествия, москва