Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
09:17 05.09.2025 (обновлено: 09:35 05.09.2025)
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Если реально кто-то хочет с нами встреться - мы готовы. Самое лучшее место этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины

Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне.
"Если реально кто-то хочет с нами встреться - мы готовы. Самое лучшее место этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин
УкраинаРоссияМоскваВЭФ-2025Дальневосточный федеральный университетВладимир ПутинПолитика
 
 
