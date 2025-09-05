https://ria.ru/20250905/moskva-2039882110.html
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:17:00+03:00
2025-09-05T09:17:00+03:00
2025-09-05T09:35:00+03:00
украина
россия
москва
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Если реально кто-то хочет с нами встреться - мы готовы. Самое лучшее место этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039885008.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86b6e17a136b2567b4474c34ad45e16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, политика
Украина, Россия, Москва, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Политика
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне