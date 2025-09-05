Рейтинг@Mail.ru
Монголия готова начать строительство "Силы Сибири — 2", заявил премьер
08:59 05.09.2025 (обновлено: 12:03 05.09.2025)
Монголия готова начать строительство "Силы Сибири — 2", заявил премьер
Монголия готова начать строительство "Силы Сибири — 2", заявил премьер
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Монголия готова приступить к строительству газопровода "Сила Сибири-2", завил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарном заседании Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Я хотел бы ответственно заявить, что мы уже готовы приступить к строительным работам", - отметил он, говоря о газопроводе "Сила Сибири-2". Гомбожавын Занданшатар добавил, что детально обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы реализации проекта. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Монголия готова приступить к строительству газопровода "Сила Сибири-2", завил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарном заседании Восточного экономического форума.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Я хотел бы ответственно заявить, что мы уже готовы приступить к строительным работам", - отметил он, говоря о газопроводе "Сила Сибири-2".
Гомбожавын Занданшатар добавил, что детально обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы реализации проекта.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
