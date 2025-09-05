https://ria.ru/20250905/mongolija-2039875307.html

Премьер Монголии рассказал о проведении работ по "Силе Сибири — 2"

Премьер Монголии рассказал о проведении работ по "Силе Сибири — 2"" - РИА Новости, 05.09.2025

Премьер Монголии рассказал о проведении работ по "Силе Сибири — 2""

Все технико-экономические работы по газопроводу "Сила Сибири — 2", включая исследовательские, проведены, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Все технико-экономические работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"", включая исследовательские, проведены, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы в трехстороннем порядке работаем над тем, чтобы проложить этот газопровод из России через территорию Монголии в Китай, и на данный момент проведены все технико-экономические работы, в том числе исследовательские работы. Этот крупный проект, который осуществляется между нашими странами, и стороны договорились о принципах реального согласия о прокладке данного газопровода", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

