Молдавия стремительно движется к милитаризации, заявил экс-премьер Тарлев

Молдавия стремительно движется к милитаризации, заявил экс-премьер Тарлев - РИА Новости, 05.09.2025

Молдавия стремительно движется к милитаризации, заявил экс-премьер Тарлев

Резкий рост военных расходов и углубление военного сотрудничества идут вразрез с нейтральным статусом Молдавии, заявил РИА Новости экс-премьер, один из лидеров... РИА Новости, 05.09.2025

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Резкий рост военных расходов и углубление военного сотрудничества идут вразрез с нейтральным статусом Молдавии, заявил РИА Новости экс-премьер, один из лидеров Патриотического блока, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Майя Санду, выступает за увеличение военных расходов. По данным Всемирного банка, доля таких расходов в республике в ВВП выросла с 0,39% в 2022 году до 0,55% в 2023-м. Правительство Молдавии намерено довести этот показатель до 1% к 2030 году. "Только слепой не заметит, с какой скоростью Молдова движется к милитаризации. Всё чаще под предлогом укрепления безопасности приобретается военная техника, расширяется сотрудничество с иностранными военными структурами, реорганизуются ведомства и проводятся учения, больше напоминающие подготовку к фронту, чем реализацию политики нейтралитета", — сказал Тарлев. По данным минобороны Молдавии, военный бюджет страны за несколько лет вырос более чем вдвое: с 1,056 миллиарда леев (около 48 миллионов долларов) в 2022 году до 1,53–1,7 миллиарда леев (около 89 миллионов долларов) в 2023 году и 1,96 миллиарда леев (примерно 110 миллионов долларов) в 2024 году. "Такая динамика выходит далеко за рамки заботы о внутренней безопасности. Это последовательное втягивание страны в чужую геополитическую игру, где интересы Молдовы и её граждан уходят на второй план", — подчеркнул экс-премьер. По словам Тарлева, риторика нынешних властей, сводится к постоянному повторению слова "евроинтеграция", в то время как реальные шаги всё больше связаны не с социально-экономическим развитием, а с оборонным наращиванием. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

