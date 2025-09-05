https://ria.ru/20250905/mo-2039958699.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка войск "Восток" за неделю уничтожила свыше 1590 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за неделю уничтожила свыше 1590 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что за неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Камышеваха ДНР, Новоселовка Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.

