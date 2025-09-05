Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 05.09.2025 (обновлено: 12:26 05.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка войск "Восток" за неделю уничтожила свыше 1590 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за неделю уничтожила свыше 1590 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что за неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Камышеваха ДНР, Новоселовка Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужающие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за неделю уничтожила свыше 1590 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что за неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Камышеваха ДНР, Новоселовка Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
