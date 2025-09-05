Рейтинг@Mail.ru
23:35 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/mitvol-2040114897.html
Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, тратит 70% зарплаты на погашение ущерба потерпевшим, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно приговору, он должен возместить более 940 миллионов рублей ущерба по уголовному делу. "В счет погашения вреда идет ежемесячное удержание денежных средств из заработной платы (размер зарплаты составляет 19 242,00 рубля, удержания при 70% - 11 929,50 и 11 718,00 рублей) в ФКУ ИК 6 УФСИН России по Московской области", - сказано в документах. Помимо этого, родственники осужденного ежемесячно перечисляют в счет долга по 100 тысяч рублей, в 2022 году он перечислил 1 миллион рублей. Помимо этого, указывает защита, под арестом находится имущество Митволя - квартира, нежилое помещение, деньги в рублях и валюте, автомобили. Даже не считая стоимости недвижимости, имущество стоит более 100 миллионов рублей и также должно быть обращено в счет долга. Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Красноярский краевой суд 28 марта 2024 года оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, следствие в отношении ее сообщников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, тратит 70% зарплаты на погашение ущерба потерпевшим, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно приговору, он должен возместить более 940 миллионов рублей ущерба по уголовному делу.
"В счет погашения вреда идет ежемесячное удержание денежных средств из заработной платы (размер зарплаты составляет 19 242,00 рубля, удержания при 70% - 11 929,50 и 11 718,00 рублей) в ФКУ ИК 6 УФСИН России по Московской области", - сказано в документах.
Помимо этого, родственники осужденного ежемесячно перечисляют в счет долга по 100 тысяч рублей, в 2022 году он перечислил 1 миллион рублей. Помимо этого, указывает защита, под арестом находится имущество Митволя - квартира, нежилое помещение, деньги в рублях и валюте, автомобили. Даже не считая стоимости недвижимости, имущество стоит более 100 миллионов рублей и также должно быть обращено в счет долга.
Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Красноярский краевой суд 28 марта 2024 года оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, следствие в отношении ее сообщников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
