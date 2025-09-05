https://ria.ru/20250905/mitvol-2040114897.html

Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба

Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба - РИА Новости, 05.09.2025

Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, тратит 70% зарплаты на погашение ущерба... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:35:00+03:00

2025-09-05T23:35:00+03:00

2025-09-05T23:35:00+03:00

происшествия

россия

красноярск

московская область (подмосковье)

олег митволь

красноярский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896252681_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_70f08c00eb79c3862f4e63cdf9292585.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, тратит 70% зарплаты на погашение ущерба потерпевшим, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно приговору, он должен возместить более 940 миллионов рублей ущерба по уголовному делу. "В счет погашения вреда идет ежемесячное удержание денежных средств из заработной платы (размер зарплаты составляет 19 242,00 рубля, удержания при 70% - 11 929,50 и 11 718,00 рублей) в ФКУ ИК 6 УФСИН России по Московской области", - сказано в документах. Помимо этого, родственники осужденного ежемесячно перечисляют в счет долга по 100 тысяч рублей, в 2022 году он перечислил 1 миллион рублей. Помимо этого, указывает защита, под арестом находится имущество Митволя - квартира, нежилое помещение, деньги в рублях и валюте, автомобили. Даже не считая стоимости недвижимости, имущество стоит более 100 миллионов рублей и также должно быть обращено в счет долга. Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Красноярский краевой суд 28 марта 2024 года оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, следствие в отношении ее сообщников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html

https://ria.ru/20250519/mitvol--2017839526.html

россия

красноярск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, красноярск, московская область (подмосковье), олег митволь, красноярский краевой суд