Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, тратит 70% зарплаты на погашение ущерба потерпевшим, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно приговору, он должен возместить более 940 миллионов рублей ущерба по уголовному делу.
3 февраля, 05:40
"В счет погашения вреда идет ежемесячное удержание денежных средств из заработной платы (размер зарплаты составляет 19 242,00 рубля, удержания при 70% - 11 929,50 и 11 718,00 рублей) в ФКУ ИК 6 УФСИН России по Московской области", - сказано в документах.
Помимо этого, родственники осужденного ежемесячно перечисляют в счет долга по 100 тысяч рублей, в 2022 году он перечислил 1 миллион рублей. Помимо этого, указывает защита, под арестом находится имущество Митволя - квартира, нежилое помещение, деньги в рублях и валюте, автомобили. Даже не считая стоимости недвижимости, имущество стоит более 100 миллионов рублей и также должно быть обращено в счет долга.
Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Красноярский краевой суд 28 марта 2024 года оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, следствие в отношении ее сообщников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.