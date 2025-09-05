Рейтинг@Mail.ru
23:16 05.09.2025
Митволю отказали в УДО
Митволю отказали в УДО
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мособлсуд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. Как указано в документах, защита просила заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием - штрафом, ограничением свободы или исправительными работами. Как отметил адвокат, его подзащитный трудоустроен, характеризуется положительно, отбыл более половины назначенного наказания. "Осужденный не допускает нарушений, имеет поощрение, соблюдает все установленные исправительным учреждением требования, у него на иждивении находятся двое детей, супруга и мать, которые ждут его возвращения домой", - сказано в материалах. По словам защиты, Митволь для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Колония также дала ему положительную характеристику. "Из выписки из протокола заседания совета воспитателей отряда исправительного учреждения следует, что, рассмотрев личное дело осужденного, совет постановил ходатайствовать перед администрацией учреждения о целесообразности рассмотрения администрацией колонии вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - сказано в материалах. Однако с ними не согласились ни прокурор, ни суд. "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания применяется к осужденным как самая высшая поощрительная мера... ее применение в отношении Митволя является преждевременным", - говорится в решении суда. Оно вступило в законную силу. Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
происшествия, красноярск, россия, московская область (подмосковье), олег митволь, красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Россия, Московская область (Подмосковье), Олег Митволь, Красноярский краевой суд
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мособлсуд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
Как указано в документах, защита просила заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием - штрафом, ограничением свободы или исправительными работами.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
3 февраля, 05:40
Как отметил адвокат, его подзащитный трудоустроен, характеризуется положительно, отбыл более половины назначенного наказания.
«
"Осужденный не допускает нарушений, имеет поощрение, соблюдает все установленные исправительным учреждением требования, у него на иждивении находятся двое детей, супруга и мать, которые ждут его возвращения домой", - сказано в материалах.
По словам защиты, Митволь для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Колония также дала ему положительную характеристику.
"Из выписки из протокола заседания совета воспитателей отряда исправительного учреждения следует, что, рассмотрев личное дело осужденного, совет постановил ходатайствовать перед администрацией учреждения о целесообразности рассмотрения администрацией колонии вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - сказано в материалах.
Олег Митволь
Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения
19 мая, 14:34
Однако с ними не согласились ни прокурор, ни суд.
«
"Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания применяется к осужденным как самая высшая поощрительная мера... ее применение в отношении Митволя является преждевременным", - говорится в решении суда. Оно вступило в законную силу.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Олег Митволь во время заседания суда
Во ФСИН опровергли информацию о вымогательстве у Митволя денег за УДО
7 июля, 12:38
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМосковская область (Подмосковье)Олег МитвольКрасноярский краевой суд
 
 
