Митволь посещает кружки в колонии

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, в колонии посещает кружки и... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, в колонии посещает кружки и воспитательные мероприятия, за что даже получил благодарность администрации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Принимает непосредственное участие в мероприятиях воспитательного характера, за что был поощрен в виде благодарности. Регулярно посещает занятия по социально-правовым вопросам. Принимает участие в кружковой работе", - сказано в документе. Там отмечается, что к конфликтных ситуациях замечен не был, в коллективе осужденных уживчив. В отношениях с администрацией учреждения вежлив, тактичен. При этом администрация колонии усмотрела в его поведении уверенную тенденцию к самоутверждению, активную самореализацию, склонность к отстаиванию своих интересов. "К имуществу исправительного учреждения относится бережно... Имеет социальные позитивные связи", - отметили в колонии. Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

